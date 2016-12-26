Полицейские привлекают к ответственности отца девочки, которая оказалась в алкогольной коме

Две девушки пили шампанское, а по дороге домой одной из них стало плохо. Прохожие вызвали скорую. Сейчас девушка находится в медучреждении, правоохранители устанавливают, где именно подруги покупали алкоголь.

Сообщение о том, что в медучреждение доставлена 15-летняя девушка в алкогольной коме, поступило к полицейским в 22.40 от медиков. Во время работы по данному факту выяснилось, что она вместе с подругой употребляла шампанское в Центральном районе города, а затем на автобусе поехала домой. В дороге ей стало плохо, а покинув салон транспорта, девушка упала. Неравнодушные граждане вызвали медработников.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Отец несовершеннолетней будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение им обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП). Магазин, в котором было приобретено спиртное, устанавливается.

Приближаются новогодние праздники. Правоохранители призывают родителей к бдительности и неравнодушию к тому, с кем и где будут праздновать Новый год их дети. Самое важное в этом — сделать телефонный звонок, чтобы убедиться, что вашим сыну или дочке не нужна помощь, а сами они находятся в нормальном состоянии.

Что же касается владельцев и реализаторов торговых объектов, то им следует проверять документы у тех покупателей, где есть сомнения относительно возраста желающих приобрести спиртное. Халатность и игнорирование норм действующего законодательства может привести к тяжелым последствиям, где на кону стоит детская жизнь.