Полицейские провели с пациентами санатория имени Крупской правовой урок

Подросткам напомнили о последствиях необдуманных поступков в правовом смысле, предупредили об опасности, которая кроется за яркими пакетами и игрушками в зоне ведения боевых действий, и негативном влиянии запрещенных веществ на детский организм. Кроме того, гости в погонах обратили внимание детей на то, что телефон «102» в круглосуточном режиме принимает сообщения от всех граждан, в том числе и самых маленьких.

Областной детский костно-туберкулезный санаторий имени Крупской — уникальное лечебное учреждение, которое ежегодно принимает несколько сотен посетителей. Сегодня в нем находится 200 детей со всех уголков Донетчины, 75% процентов из которых имеют разный статус.

Правоохранители собрали в зале ребят, чтобы еще раз напомнить, к чему может привести жажда самостоятельности и желание заработать карманные. Так, согласно действующему законодательству ряд статей предусматривает уголовную ответственность уже с 14 лет. Кроме того, не лишним было рассказать о том, как влияют действия детей и на взрослых, ведь во множестве случаев ответственность наступает для родителей.

В Донецкой области продолжаются боевые действия, а потому приоритетной задачей сотрудников ювенальной превенции полиции является сохранение детских жизней. Поэтому следующей темой беседы стали меры безопасности при обнаружении опасных предметов и пошаговый алгоритм действий в таких случаях.

А в завершении беседы полицейские напомнили об обратной связи с полицейскими, которые готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. Номер 102 принимает и реагирует на все вызовы, в том числе и от маленьких граждан.

У ребятишек возникло немало вопросов, а наибольший интерес вызвала тема детской преступности. Правоохранители ответили на все вопросы присутствующих, а потому время прошло в формате дружеской беседы.