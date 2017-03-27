Полицейские устанавливают лиц, причастных к повреждению 5 объектов Национальной лотереи

Группа неизвестных потрощила имущество игорных заведений в Левобережном, Цетральном и Кальмиусском районах города. По всем фактам начаты досудебные расследования.

Вчера с 20 до 21 часов на линию 102 начали обращаться сотрудники заведений и представители охраны, которые сообщали о том, что молодые люди в балаклавах проникли внутрь помещений и разбили имущество — мониторы, терминалы, холодильники, другую аппаратуру, окна и мебель.

Следственно-оперативные группы, которые работали на местах событий, зафиксировали правонарушения, изъяли вещественные доказательства, которые уже приобщены к материалам уголовных производств.

Открыты уголовные производства по ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению. Что же касается правовой стороны работы поврежденных объектов, то пакет правоустанавливающих документов проверяется.