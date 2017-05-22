Полицейские устанавливают обстоятельства отравления двух детей

1,5-летний ребенок доставлен в больницу с бытовым отравлением ртутью, трехлетний — проглотил дома лекарственное средство. Сейчас оба мальчика находятся под контролем врачей, сотрудники ювенальной превенции полиции начали проверки.

Сообщения о происшествиях поступили в Центральный отдел полиции с медучреждений вчера почти одновременно. У 3-летнего мальчика было диагностировано отравление лекарственным средством, которое ребенок самостоятельно нашел и проглотил.

В другом случае малыш дома откусил термометр, в результате чего получил отравление ртутью.

Сейчас жизни маленьких пациентов ничего не угрожает.

Сотрудники ювенальной превенции изучать полные обстоятельства случившегося, а также проверят, в каких условиях и семьях воспитываются дети.

Полицейские призывают родителей не пренебрегать мерами безопасности детей дома. Тщательное наблюдение за маленькими членами семей и отсутствие опасности в их поле зрения помогут избежать возникновения риска для здоровья малолетних.