Полицейские устанавливают свидетелей ДТП с пострадавшими

8 августа в 20.20 на проспекте Металлургов в районе остановки «Кировский рынок» (Центральный район Мариуполя) автомобиль ВАЗ 2105 под управлением местного жителя 1986 года рождения, осуществляя движение от бульвара Шевченко в сторону 7-го проезда, совершил наезд на пешехода. По данному факту проводится досудебное расследование.

Потерпевшая 1964 года получила травмы головы и перелом ноги.

Если вы владеете информацией об обстоятельствах и деталях аварии, пожалуйста сообщите об этом по телефону: +38 068 43 87 771 или 102.