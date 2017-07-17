Полицейские установили обидчика, уложившего мариупольца на больничную койку

Конфликт между мужчинами произошел в квартире потерпевшего, где они распивали спиртные напитки. Словестная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник жестоко избил опонента и бросил умирать. Опонента забрала скорая, а подозреваемого задержали полицейские.

17 июля около 2-х часов ночи в дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 30-летнего местного жителя. Потерпевший поступил в больницу с закрытым переломом ребер, а также множественными синяками и ссадинами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Поквартирный и подворовой обход прилегающей территории, поиск возможных свидетелей и очевидцев преступления дал положительный результат. В течение 12 часов правоохранители установили личность подазреваемого и задержали его.

Что касается личности злоумышленника, то им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель города Изюм. Он пояснил, что не хотел избивать свого друга. Решающую роль сыграло выпитое злоумышленником спиртное.

Cейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни человека в момент причинения» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.