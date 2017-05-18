Полицейские установили злоумышленников, причастных к убийству парня

15 мая в Приморском районе Мариуполя было обнаружено тело 18-летнего парня с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемых в убийстве и выяснили, что они совершили еще 2 преступления — нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство. Сегодня некоторые лица из числа установленных, поняв, что скрываться нет смысла, добровольно сдались в Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Тело парня с резаными ранами и ушибами было обнаружено в канаве у моря. В тот же день в полицию поступило еще 2 сообщения о нападениях на молодых людей, повлекших тяжкие последствия. Оба были совершены в ночь с 14 на 15 мая.

Так, медики сообщили, что в больницу доставлен 21-летний местный житель с травмами внутренних органов. Как пояснил потерпевший, в 23.00 его избили неизвестные в Приморском районе, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Около 1.10 в полицию Центрального района обратился 23-летний парень, который рассказал, что тоже имел стычку с неизвестными и получил телесные повреждения.

В ходе первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что эти преступления были совершены одними и теми же людьми и установили их личности. Известно, что это жители Мариуполя.

Сегодня, понимая, что их разоблачили, некоторые из них пришли в полицию с явкой с повинной. Сейчас с задержанными работают следователи.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (убийство), ч.1. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.