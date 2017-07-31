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Полицейские вернули домой 13-летнего подростка с Волновахского села

Опубликовано 02 Авг 2017

1280x720 (25) сюжеты.Still063Сирота, который жил с опекуном в селе Ольгинка Волновахского района, отправился путешествовать к курортному Мариуполю. Ища родных парня, правоохранители всю ночь проверяли адрес по адресу, ведь он, чтобы не возвращаться, пытался обмануть правоохранителей и придумал несколько легенд.

Вчера около 24.00 на линию 102 поступило сообщение, что в Центральном районе города в сквере у драматичного театра находится неизвестный подросток, который просит граждан пустить его переночевать у них дома.

По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции. В ходе беседы с полицейскими подросток рассказал, что он родом из Волновахи и жил с бабушкой. А в Мариуполь приехал сам, чтобы погостить у своей тети.

Подросток назвал полицейским адрес проживания тети, но в ходе проверки было установлено, что он ошибочен и по нему проживают другие граждане. Скрывая правду, юный беглец всячески пытался ввести в заблуждение местных правоохранителей.

Наконец, не сумев обмануть полицию, подросток признался, что на самом деле живет в Ольгинке со своим опекуном, поскольку является сиротой. В Мариуполь приехал, чтобы отдохнуть. На местных полицейских наткнулся случайно, а чтобы не возвращаться, решил пойти на обман. Поэтому и придумал легенду о тете из Мариуполя и еще разные истории с несуществующими адресами.

Сейчас опекун горе-беглеца установлен. С ним проведена профилактическая беседа. Подросток возвращен в свою семью и теперь для безопасности будет находиться под наблюдением местных правоохранителей и социальных служб.

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