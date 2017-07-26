Полицейские Волновахи учили правилам безопасности детей в оздоровительном лагере

Более 200 юношей и девушек со всего Волновахского района собрались на факультатив с полицейскими, который состоялся в детском лагере им. Кости Бабина в Великоанадольском лесу. Весной этого года на территорию лагеря попал снаряд, поэтому правила безопасности при обращении с подозрительными предметами для воспитанников заведения являются жизненно необходимыми.

Научить детей минной безопасности приехали заместитель начальника полиции Волновахи Валерий Бридня, взрывотехники, представители ювенальной превенции и участники «Лиги будущих полицейских».

30 мая, когда в лагере еще никого не было, кроме охранника, боевики открыли огонь. В результате обстрела были повреждены окна в разных корпусах, у заведения — две воронки. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Сейчас все восстановили и на территории лагеря слышны сотни детских голосов. Маленьких отдыхающих круглосуточно охраняют сотрудники ювенальной превенции, которые по очереди заступают на дежурство.

Сегодня правоохранители решили сделать для детей небольшой праздник и одновременно научить их правилам обращения с взрывоопасными предметами.

Сотрудники взрывотехнической службы из Мариуполя рассказали подросткам о первоочередных шагах при обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, продемонстрировали самые распространенные взрывчатые предметы, предостерегли об опасности, которая кроется внутри каждого из них.

Поговорили также о том, что в Донецкой области на базе Главного управления Национальной полиции создан единственный в Украине аналитический сервисный центр полиции, который является основой системы безопасности всей области. Полицейськие еще раз напомнили детям, что они могут обращаться к колл-центра 102 в любое время и с любыми проблемами.

В завершение мероприятия дети в один голос поблагодарили полицейских и еще долго не хотели отпускать их, фотографировались со служебными автомобилями и гостями в форме.