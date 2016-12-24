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Полицейские Волновахи вернули домой 16-летнюю беглянку

Опубликовано 26 Дек 2016

Волноваха потеряшка 26.12Об исчезновении девушки сообщила ее мать, жительница села Петровское. Полицейским понадобилась два дня, чтобы установить ее местонахождение и вернуть домой. Оказалось, что несовершеннолетняя сбежала вместе с 28-летним мужчиной, с которым познакомилась через интернет.

Как рассказала Оксана Божая, которая руководит работой с несовершеннолетним, в семье девушки воспитывается трое детей, она старшая. Накануне подросток рассказала, что через интернет познакомилась с парнем, который ей понравился. Днем 24 декабря школьница ушла гулять, взяв с собой паспорт и мобильный телефон. Около 21.00 мать начала волноваться и звонить ей, однако телефон был выключен. Напуганная женщина обратилась в полицию.

Работники Волновахского отдела полиции немедленно приступили к поискам 10-классницы. Опрашивали ее друзей и знакомых, воспроизводя ее субботний день по минутам. В результате правоохранители установили таксиста, который подвозил девушку, а потом вышли и на ее загадочного интернет — знакомого.

Было установлено, что мужчина приехал к дому девушки на такси и вместе с ней уехал в Волноваху, где они и провели все выходные. К счастью, относительно несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершено.

Полицейские провели с девушкой и ее матерью профилактическую беседу, рассказав о негативных последствиях, к которым могут привести такие необдуманные поступки.

Указанная семья находится под особым контролем полицейских и социальных служб. Мать девушки будет привлечена к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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