Последние новости

Полицейские Волновахи задержали парня, который ограбил 80-летнюю женщину в ее доме

Опубликовано 30 Дек 2016

ворнаруч19-летний парень, войдя в доверие к бабушке, выхватил кошелек с деньгами и скрылся. Полицейские задержали его по месту жительства.

В Волновахский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее пожилая мать стала жертвой грабителя.

- Пожилая женщина смогла четко описать преступника, сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, разработали ориентирования и раздали их на автовокзалы, железнодорожные станции и блокпосты, кроме того, оперативники прочесывали окрестности города, куда предположительно мог убежать злоумышленник. В результате оперативно — розыскных мероприятий грабитель был задержан в поселке Розовка Запорожской области по месту жительства, — рассказал полковник полиции Игорь Небаба.

Правоохранители установили, что парень приехал в Волноваху в гости к родственникам. Около дома он увидел старушку и начал с ней разговаривать. Преступно настроенный гость напросился в дом женщины, где и ограбил ее. Похищенные деньги парень, по его словам, потратил на продукты питания.

Сейчас относительно любителя легкой наживы открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Похожие сообщения

Зимние фантазии в детской библиотеке

Опубликовано 30 Дек 2016

Девушка загулялась и не успела на последний автобус,

Опубликовано 30 Дек 2016

На мариупольском автовокзале у товарищей изъяты наркотики

Опубликовано 30 Дек 2016

Новогодний калейдоскоп «Мир в ожидании чуда»

Опубликовано 30 Дек 2016

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
© 2007 - 2016