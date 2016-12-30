Полицейские Волновахи задержали парня, который ограбил 80-летнюю женщину в ее доме

19-летний парень, войдя в доверие к бабушке, выхватил кошелек с деньгами и скрылся. Полицейские задержали его по месту жительства.

В Волновахский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее пожилая мать стала жертвой грабителя.

- Пожилая женщина смогла четко описать преступника, сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, разработали ориентирования и раздали их на автовокзалы, железнодорожные станции и блокпосты, кроме того, оперативники прочесывали окрестности города, куда предположительно мог убежать злоумышленник. В результате оперативно — розыскных мероприятий грабитель был задержан в поселке Розовка Запорожской области по месту жительства, — рассказал полковник полиции Игорь Небаба.

Правоохранители установили, что парень приехал в Волноваху в гости к родственникам. Около дома он увидел старушку и начал с ней разговаривать. Преступно настроенный гость напросился в дом женщины, где и ограбил ее. Похищенные деньги парень, по его словам, потратил на продукты питания.

Сейчас относительно любителя легкой наживы открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.