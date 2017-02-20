Полицейские выясняют обстоятельства пожара на охраняемой автостоянке

Известно, что в результате пожара повреждены 5 автомобилей. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

Сообщение о том, что на охраняемой стоянке, расположенной по проспекту Победы, пожар, поступило в полицию сегодня в 01.40 ночи от жителя 1988 года рождения.

Над ликвидацией последствий возгорания работали сотрудники МЧС. Пострадавших среди населения нет.

Сейчас полицейские продолжают документировать указанный факт. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» Уголовного кодекса Украины. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства возникновения пожара и лиц, причастных к возгоранию.