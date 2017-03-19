Полицейские выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

Автоматы, винтовки, пистолеты, части нарезного оружия, более 2 тысяч патронов и станок для изготовления оружия — изъяли правоохранители в жилой многоэтажке. Владелец квартиры, который наладил производство оружия и патронов, задержан.

Жители дома не догадывались об опасном соседстве. Сотрудники Кальмиусского отделения полиции Мариуполя сработали на опережение.

В ходе профилактической спецоперации по пресечению оборота нелегального оружия полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей ремонтирует оружие.

Оперативники наведались по указанному адресу, где при обыске обнаружили целый оружейный арсенал, в составе которого — винтовка Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, более 2 тысяч патронов.

46-летний мужчина поясняет, что коллекционирует раритетное оружие, а также сам собирает из старых стволов новое, «рабочее» оружие.

В доме полицейские обнаружили станок, на котором мастер-любитель делал боевые патроны. Для чего ему боеприпасы в таком количестве — установит следствие. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к сбыту оружия или боеприпасов.

Стоит отметить, что оружейник уже был судим за аналогичное преступление в 2007 году, но снова вернулся к любимому делу.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Оружейных дел мастеру грозит до 7 лет лишения свободы.