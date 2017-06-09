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Полицейские задержали грабителя, который прятался от них в диване

Опубликовано 09 Июн 2017

Мариуполь грабитель 09.06.17Мужчина «специализировался» на ювелирных изделиях, которые срывал с прохожих женщин. Сыщики установили место проживания злоумышленника, однако сначала в квартире его не нашли. Оперативная смекалка помогла отыскать его в мягкой мебели. В отсеке для белья собравшись «калачиком», он пытался переждать визит правоохранителей.

Криминальная биография жителя Мариуполя насчитывает несколько судимостей за имущественные виды преступлений. Последний раз опытный грабитель освободился из мест лишения свободы в феврале этого года и почти сразу «подсел на иглу». Наркотики нуждались в деньгах, которых у него не было. Однажды попробовав сорвать цепочку с прохожей, понял, что все получается, а потому решил сделать это постоянным источником дохода.

На момент задержания полицейские имели достаточно доказательств его вины и установили местонахождение преступника.

Сейчас ему избирается мера пресечения в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенного и количество его жертв. Пока установлена его причастность к 4 таких правонарушений.

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