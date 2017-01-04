Полицейские задержали мариупольца, который два года скрывался от суда

В 2014 году мужчина вместе с товарищем напал на прохожего: один угрожал пистолетом, другой — избивал. Вместе товарищи похитили личные вещи потерпевшего. Правоохранители задержали дуэт, собрали доказательную базу и направили материалы в суд. Во время судебного процесса 28-летний подследственный сбежал. Сейчас его местонахождение установлено, мужчина доставлен в судебные органы.

Правоохранители тщательно отработали круг родных, знакомых, друзей злоумышленника, проверили места возможного его местонахождения, любую информацию, которая поступала к ним, и реализовали несколько оперативных комбинаций, прежде чем задержать беглеца. Были подготовлены и направлены в международную розыскную организацию материалы о внесении его личности в базу данных, а чуть больше чем через неделю во время проверки очередных полученных оперативных данных он был задержан.

Выяснилось, что разыскиваемый часто менял места проживания, старался не попадать в большой поток людей, на одной съемной квартире надолго не задерживался. Мужчина всячески пытался избежать наказания за то, что два года назад едва не лишил жизни прохожего. Находясь на улице Апатова, он вместе с другом напал на жителя, пока один угрожал пистолетом, другой нанес несколько ударов по лицу, товарищи забрали вещи потерпевшего и скрылись.

Следователи собрали и направили материалы уголовного производства, открытого по ч.2 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, в суд, где ему был объявлен приговор. Однако, обвиняемый решил, что срок слишком большой, и подал апелляцию. Во время судебных разбирательств он скрылся.

Сейчас ему предстоит вновь предстать перед судом и все же понести заслуженное наказание за содеянное.