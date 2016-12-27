Полицейские задержали мариупольца, угнавшего чужое авто

Мужчина попал в гараж, завел машину и сложил туда все, что смог похитить из гаражного помещения. Машину спрятал, чтобы потом продать, однако не успел — его задержали полицейские.

В полицию с заявлением об угоне автомобиля и исчезновения имущества из гаража обратился житель Кальмиусского района. Мужчина рассказал, что накануне они с товарищами устроили застолье в гаражном помещении, а потом разъехались по домам. На следующий день, вернувшись в гараж, мужчина увидел пустую конструкцию.

Восстанавливая обстоятельства прошлого дня и отрабатывая несколько версий относительно личности предполагаемого злоумышленника, правоохранители установили, что в ту ночь один из товарищей возвращался к месту празднования. Опросив его и проведя осмотр по месту его жительства, оперативники изъяли вещественные доказательства, а впоследствии угонщик показал, где спрятал чужое транспортное средство.

Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хулиганство 44-летний житель пояснил, что планировал все имущество сбыть, но не успел.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.