Полицейские задержали похитителей, ограбивших молодую пару

Причинив ущерб в 22000 гривен, похищенные телефоны «дуэт» грабителей так и не продал. Они были изъяты в качестве вещественных доказательств. Товарищи сознаются, что это не первый противоправный факт на их счету.

В Центральный отдел полиции обратились парень с девушкой, которые рассказали о том, что двое неизвестных под угрозой насилия отобрали у них мобильные телефоны. Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев на месте совершения преступления, проверили ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления жителей Мариуполя.

В ходе розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ними оказались ранее судимые за корыстные преступления 26-летние жители Мариуполя. Телефоны, отобранные у молодой пары, товарищи оставили себе в качестве подарка, но они признались в совершении еще нескольких аналогичных преступлений на территории Центрального района, после которых похищенное имущество было продано.

В настоящее время они проверяются на причастность к другим преступлениям на территории промышленного города. Похищенное имущество возвращено владельцам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж, соединенный с насилием или по предварительному сговору группой лиц» Уголовного Кодекса Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 6 лет лишения свободы.