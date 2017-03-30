Полицейские задержали похитителя-гастролера

Скрываясь в прифронтовом городе от исправительных работ, назначенных ему Краматорским судом, мужчина время от времени все равно возвращался в родной город, где совершал корыстные преступления. Чтобы запутать следы и избежать ответственности, приобрел поддельный паспорт, но все равно был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Донецкой области. Злоумышленник привлекается к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В середине февраля 2017 года в Дружковке был совершен грабеж, во время которого был похищен мобильный телефон. Работая над раскрытием указанного факта, местные правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Его поиски на территории совершения преступления результатов не принесли. К его раскрытию подключились сотрудники уголовного розыска областного главка. Анализ полученных данных, информация, которая поступала к полицейским оперативным путем и поисковые мероприятия привели розыскников в Мариуполь.

Выяснилось, что около 10 месяцев грабитель вел двойную жизнь. В Краматорске он был подозреваемым за ряд имущественных преступлений и разыскиваемым за уклонение от наказания, а вот в Мариуполе — образцовым семьянином, который имел постоянный источник дохода.

Выехав в промышленный город в надежде скрыться, а заодно и поискать счастья, беглец приобрел у неизвестного поддельный паспорт, вклеил фотографию и все это время жил под чужим именем.

Иногда осужденный наведывался в гости к родителям и друзьям, снова совершал правонарушения и возвращался в Мариуполь к гражданской жене. На территории Краматорска и Дружковки на его счету грабеж и несколько эпизодов краж из автомобилей. Прогуливаясь по улицам города, мужчина выбирал старенькие авто или те, которые водители забывали закрыть, проникал внутрь и выносил оттуда все ценности.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч.1 ст.186 «Грабеж» и ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы по указанным производствам и проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.