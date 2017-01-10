Полицейские задержали пособника мошенника во время сделки

В полицию обратился житель, который с помощью интернет-сайта продавал свой телефон и даже уже нашел покупателя. Мужчина решил подстраховаться в договоре купли-продажи — сомнение вызвала смс о зачислении средств за товар и, как оказалось, не зря. Только бдительность помешала ему пострадать от «рук» мошенников. «Помощник» преступника задержан, личность главного действующего лица также установлена.

Объявление потерпевшего о продаже элитного мобильного стала своеобразной приманкой для изобретательного мошенника, который разработал план завладения телефоном. Мужчина договорился о покупке и с чужого мобильного скопировал текст банка о зачислении денег на счет продавца. Владелец решил, что деньги уплачены, значит, товар должен быть направлен новому владельцу. Но полученная «смс» вызвала подозрение, поэтому получатель подстраховался и сообщил о сделке в полицию.

Между тем, аферист попросил помощи в получении посылки своего товарища, поскольку сам не имел возможности прийти в определенное место. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы за имущественное преступление. Роль пособника, по его словам, была в получении гаджета и оплаты доставки товара. На встречу вместо курьера пришли правоохранители, которые и задержали «помощника» на горячем.

История самого задержанного не менее интересна, чем преступная схема, давшая сбой на заключительном этапе сделки. Жителю Мариуполя 43 года. 20 из них он провел в местах лишения свободы за кражи из квартир, грабежи и разбои. «Выпил, украл, в тюрьму», — шутит участник мошеннической цепочки. Все правонарушения совершал в состоянии алкогольного опьянения, однако виновным себя не считает. Говорит, что это вина работодателей, не желающих дать шанс на нормальную жизнь мужчине, даже с таким уголовным багажом. В последнем противозаконном приключении подследственный снова оправдывает себя, «примерив» на себя роль жертвы.

По факту мошенничества открыто уголовное производство (ст.190 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители продолжают сбор доказательной базы с целью привлечения к ответственности всех участников неудачной аферы. Кроме того, задержанный проверяется на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории портового города.