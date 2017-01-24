Полицейские задержали разыскиваемого Интерполом преступника

Три года назад мужчина нанес ножевые ранения супругам и начал скрываться от правоохранителей. В прошлом году он был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось благодаря четкой координации мариупольских оперативников и коллег в Одессе. Разыскиваемый был доставлен в прифронтовой город, где судом ему была избрана мера пресечения — арест. Он привлекается к ответственности по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

В начале декабря 2013 года, находясь в квартире в Центральном районе, во время застолья между гостем и хозяевами возник словесный конфликт. Эмоции, подогретые алкоголем, подтолкнули визитера схватиться за нож. Как результат — семейная пара попала в больницу, а мужчина начал скрываться. Сначала он уехал в столицу, потом долгое время жил на ее окраинах, а в последнее время нашел убежище в Одессе.

Полицейские, тем временем, отработали круг знакомых, друзей, родственников и просто сверстников разыскиваемого, однако последний исключил общение со всеми друзьями. Не поддерживал связи и с семьей. Несколько версий в разработке, ориентировки с приметами злоумышленника на блокпостах, на руках у пеших и автонарядов, проверка любой информации касательно возможного его местонахождения — полицейские сделали большой массив работы и в 2016 году по инициативе оперативников он был объявлен в международный розыск.

В начале 2017 года была получена информация, что подозреваемый скрывается в соседней области. Розыскники выехали в служебную командировку в Одессу. При активном содействии местных коллег он был задержан и доставлен в Мариуполь.

Стоит отметить, что мариуполец уже успел забыть, что его пыл едва не стоил паре жизни. Однако у преступления нет срока давности, и работа по привлечению виновных к ответственности не прекращается.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Ждать вердикт суда мужчине придется в мариупольском следственном изоляторе.