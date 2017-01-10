Полицейские задержали серийного «домушника»

Мужчина проникал в чужие дома собственноручно или с помощью подручных средств. Забирал технику, которую потом закладывал в ломбарды, используя документы знакомых. Сейчас установлена ​​его причастность к двум фактам хищений, однако у полицейских есть все основания полагать, что на его счету еще несколько аналогичных эпизодов.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный вынес из частного дома ноутбук. Примечательно было то, что владелец в это время находился дома. Как выяснилось впоследствии, злоумышленник несколько часов наблюдал за действиями потерпевшего. Мужчина знал, что хозяин злоупотребляет спиртным и ждал, пока он ляжет спать. Разбил окно у входной двери, проник внутрь и забрал технику.

Полицейские провели подворовой обход прилегающей территории, опросили возможных свидетелей и очевидцев, отработали круг знакомых и друзей заявителя. В результате проведенных мероприятий подозреваемый был доставлен в Приморское отделение полиции.

Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1983 года рождения. В ходе работы была установлена ​​его причастность еще к одному аналогичному правонарушению. В том случае он похитил с дачного участка холодильник.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы. В настоящее время он проверяется на причастность к другим похожим преступлениям, совершенным на территории города.