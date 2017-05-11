Полицейские задержали злоумышленника, который до смерти забил мужчину молотком

Окровавленное тело неизвестного мужчины жители многоэтажки нашли поздно вечером 8 мая. А уже через 2 дня подозреваемый сидел в отделении полиции и давал правдивые показания — результат четкой оперативной комбинации работников управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области и Центрального отдела полиции.

Вечером 8 мая в полицию поступило сообщение от мариупольцев о том, что на лестнице 8-го этажа своего дома они обнаружили тело мужчины. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, которая обнаружила труп с травмами головы.

К установлению обстоятельств гибели мужчины присоединились и оперативники областного главка полиции. Полицейские принимали во внимание малейшие детали, которые нашли на месте, где был обнаружен погибший, опрашивали жильцов дома, устанавливали, кто и когда в последний раз видел мужчину живым. И уже через день в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранителям удалось выяснить, что же произошло в тот вечер.

Было установлено, что погибший, мариуполец 1967 года, не имеет постоянного места проживания и решил поселиться на лестничной площадке многоэтажки. Такое соседство не понравилось одному из жителей, мужчине, 1975 года рождения. Правоохранители установили, что между погибшим и подозреваемым неоднократно случались ссоры, владелец квартиры пытался выгнать бездомного из своего подъезда, но это не давало результатов.

И вот 8 мая подозреваемый, изрядно выпив, решил раз и навсегда «решить проблему». Было установлено, что мужчина просто вышел из своей квартиры, прихватив молоток, молча ударил несколько раз пострадавшего по голове, развернулся и пошел домой.

Известно, что подозреваемый жил один, на данный момент он задержан, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.