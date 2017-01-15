Полицейские закрыли порностудию на дому

В течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию — в онлайн-режиме она транслировала «клубничку» за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер. Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием. Во время обысковых мероприятий изъяты диски с записями, техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Как поясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей собственный муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты «18+» в режиме реального времени. По условиям договоренности «актрисы» имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц.

После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть — сохраняла видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность просмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц.

Подследственная использовала и методы конспирации — в обычной жизни вела неприметный образ жизни, регистрировалась только на иностранных сайтах с закрытым доступом.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы. Компьютеры, диски, видеокамеры, флэш-накопители, телефоны и карты изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.