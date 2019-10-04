Поліцейський Ігор Дімніч у складі команди Донецької області став чемпіоном України з кульової стрільби

Ігор Дімніч отримав звання майстра спорту в 16 років, а зараз входить до складу Національної Збірної України. Днями команда силовиків Донеччини за участі поліцейського посіла перше місце на Відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби з пневматичної зброї імені А.П.Кукси у Львові. Мета чоловіка – представити Національну поліцію на Олімпійських іграх.

Ігор Дімніч займається кульовою стрільбою з 10 років та сьогодні має понад 20 років стрілецького стажу. Хлопець став одним з наймолодших майстрів спорту.

Заняття стрільбою вплинули і на вибір професії. «Я розумів, що мої навички допоможуть захистити людей у разі потреби. Однак поки що застосовувати зброю не доводилося», — розповідає Ігор.

Спочатку чоловік працював патрульним, охороняючи правопорядок на вулицях рідного Маріуполя. Сьогодні 31-річний правоохоронець - інспектор відділу професійного навчання Головного управління Нацполіції в Донецькій області. І він із задоволенням ділиться своїм досвідом з колегами.

Поліцейський є неодноразовим призером регіональних та всеукраїнських змагань з кульової стрільби, також представляв Україну на чемпіонаті Європи. Лише у цьому році спортсмен двічі вигравав «срібло» — у командному та особистому заліках, ставши другим кращим стрільцем України.

На чемпіонаті у Львові, який проходив 26 вересня-1 жовтня, Ігор Дімніч представляв Донеччину разом зі своїми друзями – військовослужбовцями Олександром Барановим і Андрієм Шкляруком. Вправу виконували з пневматичного пістолета по 10 пострілів у шести серіях.

Разом вони «вибили» максимальну кількість очок — 1718 та вибороли «золото». Трійка силовиків стала кращою серед 24 команд, а це 80 учасників.

Щоб перемогти, стрільці повинні були з однієї руки влучити у «десятку» з 10-ти метрів. Діаметр цілі – лише 10 мм. Електронна мішень фіксувала результати з точністю до міліметра.

«Секрет влучності у трьох речах – це концентрація, цілеспрямованість і терпіння. І, звісно, постійні тренування. Це також необхідні якості для кожного поліцейського, який має чітко реагувати у будь-якій екстремальній обстановці. Не можна схибити, коли від тебе залежать життя людей», — каже Ігор Дімніч.

Кульова стрільба є олімпійським видом спорту, і поліцейський впевнено йде до свої мрії — поборотися за звання чемпіона світу. Бажаємо Ігорю нових перемог!