Полицейский КОРД штурмовал захваченное здание порта

Такая задача была поставлена ​​спецподразделению в рамках тактических учений, которые состоялись сегодня в административном здании Мариупольского порта. Как работают спецназовцы, которые призваны выполнять задачи в условиях повышенного риска, проверил заместитель Главы Нацполиции Украины — начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

Действовать бок о бок с минимальными потерями, неуклонно соблюдать меры личной безопасности и при этом на 100% выполнить приказ — для того, чтобы выдержать все требования к элитному спецподразделению полиции, кордовцы постоянно учатся новому и отрабатывают до автоматизма уже полученные навыки.

Сегодня спецназовцы освобождали здание мариупольского морского порта от «злоумышленников». Сложность заключалась в том, что здание находится на подъеме и требует дополнительных приемов «атаки».

Бойцы разделились на две группы: одна штурмовала с центрального входа, другая — зашла с тыла. Внутри бойцов ждали двое опасных преступников, готовых в любой момент открыть огонь на поражение.

В результате четких скоординированных действий захватчики были обезврежены, здание освобождено. К занятиям привлекалась и спецтехника КОРДа.