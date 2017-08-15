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Полицией начата проверка по факту наезда на военнослужащего

Опубликовано 18 Авг 2017

дтп1В Мариуполе водитель автомобиля «ВАЗ-21063» во время проезда блокпосту в темное время суток с включенным светом фар не заметила мужчину, который шел впереди. Пострадавший госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, в 22 часа 23-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21063» остановилась на блокпосту «Сартана – Талаковка» для проверки документов. Начав движение с включенным светом фар, она совершила наезд на военнослужащего Нацгвардии, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

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