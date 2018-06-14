Поліція Донеччини провела змагання з фітшутінгу

13 червня у Маріуполі відбувся відкритий турнір Головного управління Нацполіції в Донецькій області з «бойового фітнесу» — стрільбі після силового навантаження. У такий спосіб бійці спецпідрозділів поліції Донеччини, СБУ і прикордонної служби відзначили 4-й річницю визволення міста від незаконних збройних формувань.

За першість на полігоні змагалися 4 команди силових підрозділів, по 3 чоловіка в кожній, всього 12 учасників. Національну поліцію представляли бійці спецпідрозділу КОРД та рота поліції особливого призначення.

За перебігом змагань спостерігали заступник начальника ГУНП в Донецькій області Василь Остапчук та президент Міжнародної федерації стрільби та силового фітнесу (InternationalShooting Fitness Federation) Дмитро Тесля.

Турнір проходив з використанням правил ISFF. Особливість змагань - всі вправи виконуються без перерви в інтенсивному режимі, що готує бійців до бойових ситуацій в реальному житті.

Спецпризначенці подолали 4 етапи випробувань, чергуючи фізичне навантаження та стрільбу з автомату. Спочатку підняття штанги та підтягування – по 100 разів від команди, відразу – вихід на вогневий рубіж.

Далі без відпочинку – стрибки на тумбу, вправа бьорпі та ураження мішеней. Потім підняття гирі поєднане з триманням штанги – і знову стрільба. Під час останнього заходу учасники робили випади з 15-кілограмовим «бліном» та планку, після чого мали вразити відразу дві мішені та влучити у гонг.

Визначали переможців незалежні судді. Призові місця розділились наступним чином: перше місце посіла команда «Дельфін», «срібло» виборов КОРД, а третє завоювали бійці роти особливого призначення поліції. Четвертими до фінішу прийшли прикордонники.

Переможці отримали кубки та креативні медалі з обтяжувачами від ISFF. Спецпризначенці поділилися враженнями від бойового фітнесу.

«Це непросто — доводити себе до критичного стану і після цього вражати мішень. Такі вправи нам допомагають підготуватися до складних завдань, які ми виконуємо постійно на службі», — зазначив боєць Корпусу оперативно-раптової дії з позивним «Кот».

«Найскладніша, напевно, вправа бьорпі, бо дуже збивається дихання, після цього важко виконувати вогнепальну вправу», — зазначив боєць роти особливого призначення з позивним «Лис».

За словами заступника начальника поліції Донеччини елементи фітшутінгу планується використовувати під час підготовки не тільки спецпризначенців, але й інших підрозділів.

«Мета змагань — об’єднати силові блоки різних підрозділів та перш за все виміряти свої сили, визначити напрямок розвитку, щоб успішно виконувати завдання, покладені керівництвом Нацполіції. Фітшутінг – це новий комплекс вправ, який випробовують на собі спецпідрозділи, а далі планується із залученням спецпідрозділів проводити заняття в системі профпідготовки з іншими співробітниками поліції Донеччини», — зазначив Василь Остапчук.