Поліція Донеччини впроваджує європейський досвід ведення перемовин

15 керівників підрозділів Головного управління Національної поліції в Донецькій області пройшли тренінг від представників Консультативної місії ЄС в Україні щодо концепції дій груп поліції діалогу.

Тренінг відбувся 12 червня на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Участь у ньому взяли представники поліції превенції Донеччини, а також керівники всіх територіальних підрозділів регіону.

Базовий курс для поліцейських провели старший радник з питань охорони публічного порядку Пол Северінсен (Данія), тренери-радники з питань охорони публічного порядку Ула Волтер (Швеція) та Некулаі Опреа (Румунія).

Поліція діалогу активно працює на Донеччині з осені 2017 року. Концепція дій груп перемовників покликана знизити ризик виникнення насильства під час масових заходів та забезпечити безпеку учасників.

«Така практика для нас є вкрай необхідною та важливою, переконаний, досвід зарубіжних колег допоможе налагодити комунікацію населення з поліцією під час проведення масових заходів, що в свою чергу сприяє забезпеченню їх мирного перебігу», – зазначив начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин.

Такі навички особливо актуальні в умовах збройного конфлікту, який триває в регіоні. Адже, окрім масових заходів, групи поліції діалогу залучаються до роботи з населенням на лінії розмежування.

На прикладах конкретних ситуацій співробітники поліції вивчали методи попередження та деескалації конфліктів.

Головний інструмент поліцейського при цьому — не силові дії, а слово. Поліцейські вчилися вести перемовини з учасниками масових заходів із метою попередження вчинення ними порушень громадського порядку та уникнення силового розв’язання конфлікту.

Правоохоронців навчали психології натовпу, виявляти правопорушників та оцінювати реальні ризики під час проведення масових заходів.