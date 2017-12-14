Поліція Донеччини вшанувала учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Поліцейські по всій області привітали ліквідаторів та поклали квіти до меморіалів на честь героїв, які 31 рік тому ціною власного життя та здоров’я зупинили ядерну катастрофу, яка загрожувала людству.

Саме у цей день, 14 грудня 1986 року, четвертий аварійний реактор ЧАЕС накрили саркофагом. виток радіації було блоковано.

Сьогодні співробітники поліції Донецької області взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

В ті часи правоохоронці були одними з тих, хто першим опинився на місці трагедії та прийняв удар ядерної стихії на себе, а потім несли службу в 30-кілометровій зоні.

Керівники підрозділів поліції привітали своїх колег-«чорнобильців», нині пенсіонерів МВС, а діти з «Ліги майбутніх поліцейських» звернулися до них зі словами вдячності.

У містах Донеччини відбулися мітинги-реквієми, під час яких поліцейські вшанували пам’ять загиблих під час ліквідації наслідків техногенної катастрофи хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятних знаків Чорнобильської трагедії.