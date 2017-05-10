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Полиция Донетчины презентует мобильное приложение экстренной связи

Опубликовано 15 Май 2017

Мобильное приложение сработало 09.04.17 2Удобный и эффективный способ круглосуточной связи с полицией был разработан в рамках расширения возможностей Единого аналитического сервисного центра и ориентирован, в первую очередь, на безопасность детей.

Во время мероприятия будет презентован функционал мобильного приложения и в режиме реального времени представлен алгоритм действия полиции в случае поступления сигнала SOS.

Мероприятие состоится 16 мая в 10.00 в админздании областного главка полиции (пр. Нахимова, 86) в Едином аналитическом сервисном центре.

В мероприятии примут участие заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, мариупольский городской голова Вадим Бойченко, исполнительный директор фонда «Развитие Мариуполя» Татьяна Ломакина, директора учебных заведений и молодежь Мариуполя.

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