Полиция Донецкой области переходит на усиленный режим несения службы

С 30 декабря и на протяжении новогодних праздников о безопасности жителей прифронтового региона будут заботиться более 3 тысяч правоохранителей. Основные задачи Национальной полиции на этот период были определены на видеоселекторном совещании МВД во главе с заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым.

В Донецкой области запланировано проведение 43 новогодних массовых мероприятий, которые посетят более 25 тысяч человек. В целом по Украине ожидается более 2 миллионов человек. Национальная полиция принимает необходимые меры, чтобы граждане встретили праздники спокойно и в безопасности.

Во время совещания и.о. главы Нацполиции Вадим Троян акцентировал внимание на усилении контроля за безопасностью детей во время новогодних каникул и обеспечении сопровождения во время выезда школьников на экскурсии в другие области.

- Главное — чтобы вы были все время рядом с детьми, — подчеркнул полковник полиции.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич отметил важность организации тесного взаимодействия с председателями областных администраций и особенно — подразделениями СБУ по противодействию возможным террористическим проявлениям, а также поставил задачи по максимальному перекрытию нарядами полиции мест празднования, заблаговременной отработке этих мест с привлечением взрывотехнических подразделений.

Кроме того, он акцентировал внимание на обеспечении безопасности дорожного движения, в частности тщательном документировании фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В Донецкой области, где продолжаются боевые действия, вводятся беспрецедентные меры безопасности. В соответствии с приказом начальника Главного управления НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина с 30 декабря текущего года на весь период новогодних праздников личный состав переводится на усиленный режим несения службы.

В зоне АТО, где полиция постоянно находится в состоянии боеготовности, это означает, что на обеспечение общественной безопасности будет задействован весь личный состав. Спокойствие жителей сохранять более 3 тысяч полицейских и 243 военнослужащих Национальной гвардии и военной службы правопорядка.

Непосредственно в новогоднюю ночь работу полиции прифронтового региона будет лично контролировать генерал Аброськин.

Только на улицах правопорядок будут ежедневно охранять 1600 полицейских. На севере и на юге области будут работать отдельные группы взрывотехников, которые будут тщательно обследовать места проведения массовых мероприятий. Чтобы не допустить провоза оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов, усилена работа на железнодорожных станциях, автовокзалах, крупных транспортных развязках. На блокпостах и ​​во время отработок внутри городов задействованы группы кинологов.

Кроме этого, ежедневно более 400 правоохранителей будут задействованы на охрану стратегических объектов жизнеобеспечения.

В состояние боеготовности приведены спецподразделения полиции Донецкой области. Личный состав соответствующе экипирован и готов реагировать на любые изменения в оперативной ситуации.