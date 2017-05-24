Полиция Донецкой области прошла проверку на боеготовность

Полицейские прифронтового региона были подняты по тревоге в 6 утра. Цель — проверить готовность личного состава к несению службы в летний период, в том числе — в полевых условиях. На этот раз обучение проходило без начальников подразделений, чтобы проверить, насколько готовы действовать руководители среднего звена.

Обучение было проведено по распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в рамках подготовки полицейских к выполнению задач во время запланированных на ближайшее время массовых мероприятий, в связи с обострением ситуации в прифронтовом регионе, в частности в Авдеевке.

Сбор полицейских был объявлен одновременно по всей области. По сигналу тревоги был поднят весь мужской состав полиции за исключением непосредственных руководителей. Это было сделано для того, чтобы проверить, как будет организована работа подразделения при отсутствии руководителя органа.

Через час полицейские прибыли к местам дислокации и вооружились. Руководители территориальных подразделений полиции проверили наличие у сотрудников летней формы и необходимой экипировки, в том числе — медицинских аптечек, которые были приобретены для полиции зоны антитеррористической операции министерством внутренних дел.

Кроме того, была проверена готовность транспорта для быстрой передислокации сил полиции.

В настоящее время полиция Донетчины имеет на вооружении достаточное количество транспортных средств, которые способны вместить весь личный состав, задействованный на обеспечение общественной безопасности, и в полном составе перебросить в любую точку области.

- Мы находимся на войне, и в любой момент должны быть готовы к действиям в любой экстренной ситуации, вовремя прибывать и быть готовыми оказать людям помощь, — отметил Вячеслав Аброськин.

В областном главке полиции после строевого смотра инструкторы провели с личным составом занятия по использованию современных средств связи. Цифровое оборудование позволит полиции быть более координированной и быстрее реагировать на изменения оперативной обстановки в условиях террористической угрозы.

Итоги тревоги заместитель главы Нацполиции подвел на совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции.

Он отметил, что общих учений недостаточно для качественной подготовки каждого отдельного бойца, ведь в чрезвычайной ситуации каждый полицейский должен до автоматизма знать, что делать.

- Должна быть подготовка и самоподготовка. Учения должны систематически проходить отдельно в каждом подразделении — уголовном розыске, следствии, управлении превентивной деятельности и других подразделениях, — отметил генерал.

Недостатки, которые были выявлены в ходе учений, будут проанализированы и исправлены.