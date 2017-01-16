Полиция Донецкой области воплощает в жизнь новые проекты для безопасности детей

В 2016 году в Донецкой области умерло 87 детей, из них более половины — в возрасте до 3 лет. Почти 80% погибших детей — из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Как предотвратить трагедии — решали на общеобластном совещании с работниками ювенальной превенции главка и руководителями территориальных подразделений, которое провел начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Генерал подвел итоги работы отдела ювенальной превенции за 2016 и определил первоочередные шаги по совершенствованию работы полиции с детьми.

Вячеслав Аброськин отметил, что главный приоритет полиции Донецкой области — сохранить жизнь ребенка. В первую очередь это дети-сироты и дети, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в полиции. Поэтому работа подразделения, работающего с детьми, была переформатирована, и сейчас важнейшая функция работы полицейских — превенция, то есть предупреждение любых угроз безопасности детей.

В течение прошлого года полиция начала целевые превентивные меры, призванные предупредить факты гибели детей, насилия в их отношении, побеги из дома и преступления в детской среде.

Наибольшее внимание было уделено детям из населенных пунктов на линии огня.

- Тысячи детей живут там, где убивают. Талантливые дети, учатся без света и оканчивают школу с золотой медалью, не могут поехать на учебу, потому что у них нет денег даже на дорогу. Мы подняли эти проблемы, нас услышали народные депутаты Украины из разных фракций и по нашему обращению разработали законопроект, чтобы дети с линии разграничения имели такие же льготы, как и переселенцы. Нашим детям уделяют внимание министр внутренних дел Арсен Аваков и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, которые встретились в Киеве с ребятами из мариупольского интерната, — отметил Вячеслав Аброськин.

Для спасения и поддержки детей из прифронтовых городов и поселков было создана молодежная общественная организация «Лига будущих полицейских». Вячеслав Аброськин подчеркнул, что задачей полиции было не только оказать помощь детям, но и привлечь внимание общественности к их проблемам.

Сейчас в рамках Лиги дети учатся, развиваются и поступают в ведущие вузы МВД. А самое главное — вместе с правоохранителями помогают таким, как они, собирают гуманитарную помощь для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Генерал отметил активную работу полиции с молодежной общественной организацией в Славянске, Волновахе, Покровске.

В этом году глава полиции Донецкой области поставил задачу приложить максимум усилий для обеспечения безопасности. Уже сегодня любой ребенок может обратиться в колл-центр 102 и получить необходимую помощь, по всей области введены «Факультативы с полицейским» — это постоянные занятия в школах, которые проходят в интересном для подростков формате.

Это позволит вовремя выявить и решить проблемы подростков, предупредить случаи жестокости в детской среде.

Как отметила и.о. начальника отдела ювенальной превенции главка Екатерина Шнейдер, больше всего случаев насилия и гибели ребенка полицейские фиксируют в семьях, попавших в сложные жизненные обстоятельства. При этом только 10% семей — это люди, которые действительно нуждаются в помощи, а остальные 90% — неблагополучные родители, которые злоупотребляют спиртным и ведут асоциальный образ жизни, для них дети — лишь повод получить денежную помощь.

- В этих случаях целесообразно привлечь к работе в таких семьях волонтеров и общественность. Это позволит посещать семьи раз в неделю и усилить контроль за условиями, в которых живут дети, — отметила старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции Мария Вовк.

Глава полиции Донецкой области отметил, что необходимо искать новые подходы в работе с детьми.

- Дети должны знать, что могут обратиться в полицию с любой проблемой и получить помощь и защиту, — подчеркнул генерал. Вячеслав Аброськин отметил, что в работе с детьми руководители территориальных подразделений должны тесно сотрудничать со всеми ответственными службами и общественностью.

Пока шло совещание, результаты двухлетней работы полиции Донецкой области начали воплощаться на законодательном уровне.

Вчера комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования одобрил законопроект №5089 о предоставлении целевой поддержки в получении высшего и профессионально-технического образования выпускникам школ, которые постоянно проживают на линии соприкосновения.

- Этот закон позволит детям иметь будущее, поможет получить достойное образование и стать достойными гражданами Украины. Они и их родители будут благодарны всю свою жизнь государству, которое предоставило им возможность вырваться из пламени войны. Благодарен народным депутатам Украины Мустафе Найему, Олегу Ляшко, Дмитрию Лубенцу, Артуру Герасимову, Максиму Ефимову, Татьяне Остриковой, Ирине Геращенко, Алексей Скрипнику и Олегу Недаве. На очереди следующий этап — включение в повестку дня и рассмотрение в сессионном зале, — отметил генерал.