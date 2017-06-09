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Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал ребенок

Опубликовано 10 Июн 2017

дтп-знак20 апреля в 13.40 в Центральном районе Мариуполя на пересечении ул. Митрополитская и ул. Почтовой автомобиль «Mitsubishi Pajero» совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Ребенок получил тяжелые травмы.

Состояние мальчика остается тяжелым. По факту ДТП проводится досудебное расследование.

Полиция Донетчины просит откликнуться свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в частности — водителя и пассажиров автобуса, который в то время проезжал возле места аварии.

Всех, кто имеет какую-либо информацию по этому ДТП, просим обратиться в полицию по телефону (097) 677 - 27 - 97 или 102.

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