Поліція Маріуполя орієнтована на пошуки неповнолітнього

Мусатов Руслан Валерійович, 08.10.2003 року народження, вчора у Лівобережному районі близько 16-ї години пішов з дому та назад не повернувся. Розгорнуто комплекс першочергових пошукових заходів.

Прикмети: на вигляд 12 років, зріст 120 см, худорлявої статури, волосся світлого кольору. На руці має татуювання «Ты…».

Був одягнений: куртка чорного кольору, світлі джинси, кросівки чорного кольору, при собі телефону не мав.

Якщо вам відомо його місцезнаходження або ви володієте інформацією щодо особи неповнолітнього, повідомте про це за телефонами (096) 576-13-08

(067) 925-08-02 або 102.