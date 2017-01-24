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Полиция Мариуполя поднята по тревоге

Опубликовано 24 Янв 2017

Мариуполь_Тревога 23.01 (11)Понедельник, 5.30 — личный состав местных правоохранителей в полной экипировке выстроился в условленном месте для получения первоочередных задач. В рамках учений проведены занятия по медицине и отработан алгоритм действий по сигналу «Фортеця».

Павлополь, Гнутово, Водяное, Талаковка… В 20 км от Мариуполя продолжается война, гибнут мирные жители, подвергаются разрушениям здания, поэтому полицейские должны быть готовы в любой момент встать на защиту населения.

Мариуполь_Тревога 23.01 (8)Руководители всех территориальных подразделений местной полиции проверили экипировку, удостоверения, служебные жетоны и содержание тревожных чемоданов подчиненных. После строевого смотра для правоохранителей прошли занятия по тактической медицине с применением новых современных аптечек, которыми обеспечены правоохранители Донетчины при поддержке МВД Украины. Остановить кровотечение, зафиксировать перелом, запустить органы дыхания — уметь сохранить жизнь себе и боевому товарищу в условиях боя крайне важно.

Когда поставленные задачи выполнены, раздается еще один сигнал, который оповещает, что админзданию грозит захват. В рамках «Фортеци» полицейские вооружаются, перекрывают входы-выходы в здания и занимают позиции для обороны.

В конце занятий каждый руководитель территориального подразделения собрал личный состав для разбора отработанных алгоритмов и выявленных недостатков.

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