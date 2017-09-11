Поліція Маріуполя розшукує зниклого 16-річного хлопця

Лівобережним відділенням поліції встановлюється місцезнаходження ТАРАНСЬКОГО Дмитра Миколайовича, 2001 року народження, який 11 вересня пішов з дому та досі про нього нічого не відомо.

Про зникнення підлітка вчора вночі повідомила його мати, яка розповіла правоохоронцям, що син вийшов з дому о 15.00 та досі не повернувся, на зв’язок не виходить.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, на зріст 172-173 см, худорлявої статури, волосся чорне коротке.

Був одягнений: куртка демісезонна «Рібок» сірого кольору з капюшоном, джинси світло-синього кольору, кросівки синьо-білого кольору.

Особливі прикмети: на чолі по центру має шрам довжиною 1,5-2 см, після операції випирає права лопатка.

На пошуки дитини задіяно особовий склад всіх підрозділів поліції Маріуполя. Поліцейські опитують місцевих жителів, встановлюють свідків, прочісують вулиці та лісосмуги. Орієнтування з прикметами хлопця розповсюджено на блокпостах, залізничних та автовокзалах, місцях масового скупчення громадян.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу дитину, просимо повідомити за телефонами: 0629-22-14-54, 096-342-46-77 або 102.