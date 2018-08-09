Поліція перекрила канал збуту наркотиків

Оперативники управління карного розшуку спільно з детективами поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали двох осіб, які збували наркозалежним маріупольцям каннабіс.

Вчора поліцейські провели в Лівобережному районі Маріуполя спецоперацію, яка стала фіналом тримісячної оперативної роботи.

Групу наркоторговців було затримано з товаром та грошовими коштами, вирученими від продажі наркотику.

Встановлено, що місцеві мешканці продавали висушений каннабіс за попереднім замовленням по телефону. Замовлення приймали тільки від знайомих, а наркотик обмінювали на гроші з рук у руки. Одна склянка готової до вживання речовини котувала 1500 гривень.

Співробітники поліції з’ясували, що частину наркотику зловмисники вирощували самі. На присадибних ділянках вдома у підозрюваних виявлені наркопосіви конопель. Встановлюється основний канал надходження наркотику до дилерів.

Затриманим інкримінується ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тривають слідчі дії.

Станом на 19.00 поліцейські в ході обшуку за місцем мешкання наркозбувальників виявили та вилучили бочки, повні каннабісу. Попередньо – близько 15 кг.