Поліція поповнилася сертифікованим чотирилапим борцем з наркозлочинністю

Вихованка кінологічного центру поліції Донецької області різеншнауцер Кейсі разом зі своїм провідником Тарасом Кубою пройшли двотижневий курс за програмою підготовки кінологічних команд Нацполіції України з пошуку наркотиків. На іспитах команда поліції Донеччини отримала 380 балів з 400 можливих.

Курси проходили на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби у м. Хмельницькому в рамках міжвідомчої співпраці. Вперше три кінологічні групи Нацполіції отримали можливість «підвищити кваліфікацію» та потренуватися разом з митниками, і однією з них стали Кейсі і Тарас.

Службові собаки виконували вправи з пошуку наркотиків у легковому, вантажному та пасажирському транспорті, а також у приміщеннях. Поліцейських «нюхачів» вчили знаходити різні види наркотиків від героїну до марихуани.

Навчання проходило в умовах, наближених до реальних – в справжньому потязі, рефрижераторах, складських приміщеннях та кімнатах з меблями. Були виїзні заняття у тролейбусному депо. Інструктори використовували під час навчань лише натуральні речовини. Вони мають значно слабший запах, ніж запахові замінники, якими користуються зазвичай в кінологічних центрах, відтак – під час навчання собаки мають викладатися на повну.

«Те, що не побачить людське око, відчує собака. Кейсі знаходила наркотики в обшивках дверей, у бензобаку, бампері тощо. Найскладніше завдання, це, мабуть, обстеження купейного вагону та квартири, де багато місць, де можна сховати наркотики, і собака має швидко та у певному порядку обстежити їх всі», — зазначає кінолог Тарас Куба.

Кейсі, повне ім’я якої Kameya Right Guard, — 1,2 роки. Вона виросла у Тараса на руках і, відчуваючи будь-яку загрозу, захищає його.

«Наразі породу різеншнауцер майже не зустрінеш у службовому собаківництві, однак у неї є свої переваги – Кейсі любить грати, виконувати завдання, її потрібно постійно навантажувати новими командами, адже вона не любить «застоюватися», — каже поліцейський про свою улюбленицю.

Після навчання Кейсі і Тарас Куба склали іспити на відмінно та отримали сертифікат про закінчення курсів спецпідготовки з пошуку наркотичних речовин. Варто відзначити, що оцінювання було суворим, за невдалу спробу знімалося десять балів.

Кейсі отримала новий досвід, і тепер втілюватиме його на практиці – чергуватиме на вокзалах у Маріуполі, виїжджатиме на обшуки.

Нагадаємо, наразі в кінологічному центрі поліції Донецької області — 19 собак, з них три спеціалізуються на пошуку наркотиків.