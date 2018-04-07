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Поліція посилила охорону порядку на фестивалі «ГогольФест»

Опубликовано 30 Апр 2018

7_1124Підходить до завершення мультидисциплінарний фестиваль «ГогольФест». На забезпечення охорони публічного порядку задіяний весь особовий склад поліції Маріуполя.

Під час проведення фестивалю у місті посилено несуть службу співробітники Центрального відділу поліції, патрульні поліцейські, державна служба охорони та військова служба правопорядку.

Тільки вчора фестиваль зібрав понад 2000 глядачів. Порушень публічного порядку допущено не було.

Завершиться захід 1 травня. На всіх 6 місцях проведення фестивалю перебувають поліцейські. Піші наряди патрулюють територію міського саду та Театральну площу, осилено охорону правопорядку на локації «Night Sea stage» (Міська водна станція).

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