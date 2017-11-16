Поліція презентувала пілотний проект співпраці з громадами «Безпечний будинок»

Новий формат спільної роботи запропонував начальник поліції Донецької області Микола Семенишин вчора, 16 листопада, під час координаційної наради з керівниками комітетів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Маріуполя. Промислове місто стане першим, де планується втілити інноваційний проект.

У нараді взяли участь керівники територіальних підрозділів поліції міста та органів місцевого самоврядування на чолі з секретарем Маріупольської міськради Степаном Махсмою.

Учасники зустрічі обговорили оперативну ситуацію в місті та проблемні питання, які виникають під час взаємодії поліції та громад.

Микола Семенишин відзначив, що сьогодні поліція Донеччини втілює у дію стратегію розвитку системи МВС до 2020 року, яку було ухвалено урядом, а вона передбачає, зокрема, зміцнення контактів з населенням та використання міжнародних практик та нових підходів.

- Проект «Безпечний будинок» вже успішно спрацював в кількох країнах. Він передбачає спільний с КСН, ОСББ та представниками влади моніторинг всіх умов проживання та проблематики кожного конкретного будинку, складання «дорожньої карти» найбільш гострих питань та їх спільне вирішення, — повідомив очільник поліції Донеччини.

Генерал відзначив, що саме такий формат співпраці з населенням на засадах партнерства дозволить забезпечити громадський контроль за роботою поліції та разом зробити місто безпечним.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Юрій Горустович розповів, що на першому етапі учасники проекту обстежуватимуть будівлі та оцінюватимуть їх технічну укріпленість (освітленість, можливість доступу сторонніх осіб, наявність грат на вікнах першого поверху, стан прибудинкової території, безпека дитячих майданчиків, наявність відеоспостереження).

На підставі аналізу місць ризику поліцейські спільно з головами ОСББ, представниками місцевої влади та жителями усуватимуть фактори, які можуть сприяти вчиненню злочинів. Зокрема шляхом встановлення відеокамер, наближення маршрутів патрулювання, залученням додаткових сил поліції.

- Повний комплекс превентивних заходів, рекомендованих поліцією, за статистикою, підвищує рівень захищеності місця проживання на 85-90%. Зокрема очікуваний результат — зниження кількості крадіжок майна на 75-85%, — зазначив полковник поліції.

Представники громади зацікавилися пропозицією поліції. Проект підтримав секретар Маріупольської міськради Степан Махсма, який відзначив, що міська рада візьме участь у розробці проекту.

Пілотний проект планується запустити одночасно у всіх районах Маріуполя.

Як приклад вже реалізованого спільно з громадою Маріуполя проекту поліцейські презентували роботу мобільного додатку «Поліція 102».

- Я бачив, як працює додаток, і це говорить про те, що поліція завжди поряд зі мною, і я можу розраховувати на їх допомогу. Крім того, ця розробка дає нам змогу активно брати участь у наведенні порядку спільно з поліцією, — сказав Степан Махсма.

Микола Семенишин, що оцінкою роботи поліції є довіра громадян.

- Кінцева мета проекту «Безпечний будинок» — ви маєте відчути присутність поліції та захищеність, — наголосив генерал.