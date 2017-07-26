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Полиция проводит проверку по информации о событиях в Мангушский районе

Опубликовано 28 Июл 2017

полиц25 июля в 23.42 в колл-центр 102 поступило сообщение о том, что возле магазина в курортном Урзуфе находятся 20 человек в масках с дубинками, которые побежали в сторону соседнего павильона. По приезду полиции помещение оказалось закрытым. Сейчас полицейские устанавливают владельца павильона. Проводится проверка.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции. Выездом на место было установлено, что павильон закрыт, посторонних лиц не обнаружено. Обращений о повреждении имущества или других противоправных действий в полицию не поступало.

Данное сообщение было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

С целью выяснения всех обстоятельств сотрудниками полиции была начата проверка по данному заведению. Проводятся необходимые первоочередные меры, устанавливается владелец павильона.

По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству.

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