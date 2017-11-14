Поліція проводить заходи по виявленню шахраїв у Інтернет-мережі

Основною метою таких відпрацювань є виявлення шахраїв, які здійснюють свою злочинну діяльність саме у мережі Інтернет. Заходи проводитимуться до кінця листопада на території усієї країни.

У зв’язку з цим ще раз нагадуємо усім користувачам бути пильними та не довіряти підозрілим ресурсам і рекомендуємо:

- Нікому не повідомляти свій ПІН код і номер карти, навіть особам які по телефону представляються працівниками банку;

- Не носити ПІН-код в гаманці чи в мобільному телефоні;

- У разі втрати (крадіжки) карти негайно зателефонувати до банківської установи для її блокування. Теж саме необхідно зробити, якщо картка залишилась в банкоматі та не видається держателю;

- Підключити ,,SMS-банкінг” та відслідковувати всі операції, встановити щоденний ліміт по картковому рахунку;

- При здійсненні розрахунків в мережі Інтернет користуватися перевіреними сайтами (які мають захищений протокол https://), на комп’ютерах використовувати антивірусне програмне забезпечення;

- Здійснювати розрахунок платіжної карткою в кафе, ресторанах, магазинах, тощо особисто, або при візуальному контролі (тримати картку в полі зору);

- При отримані коштів в банкоматі, звертати увагу на його зовнішній вигляд, наявності чужорідних або сторонніх предметів, так званих «накладок». При підозрах телефонувати до банківської установи та повідомляти про свою підозру;

- При телефонуванні на Ваш мобільний телефон (отриманні смс-повідомлення про блокування платіжної картки чи наявності невідомої раніше заборгованості перед банком) осіб, які представляються працівниками банку, не повідомляти їм ніякої інформації про свою платіжну картку (ПІН код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль, та ін.), у разі необхідності приїхати до банківської установи для з’ясування всіх обставин, або особисто передзвонити за номером, який вказаний на картці;

- У разі отримання на мобільний телефон СМС-повідомлень, ні в якому разі не пересилати грошові кошти за участь у різного роду розіграшах, а також для отримання призів, наприклад автомобілів (на сьогодні, також розповсюджений вид шахрайства), а негайно повідомляйте правоохоронні органи.

У той же час, навіть якщо Ви не стали жертвою шахраїв, радимо в обов’язковому порядку інформувати поліцію про всі відомі Вам факти вчинення шахрайських дій в мережі Інтернет.

Вказана Вами інформація є важливою для наших працівників під час оперативного реагування на правопорушення та подальшого розкриття злочинів.