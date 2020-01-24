Поліція радить: що робити, у випадку, коли поряд мешкають галасливі сусіди

Якщо ваші сусіди влаштовують ночами вечірки, гучно слухають музику, затівають ремонти з самого ранку чи ви самі полюбляєте шуміти, у нас є для вас корисна інформація.

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» забороняється з 22:00 до 8:00 користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами шуму. Під забороною гучні крики, спів, створення іншого шуму, що перевищує 45 дБа.

Ремонтні роботи можна проводити тільки в робочі дні з 8 до 21 години, а у святкові та вихідні — виключно за попередньою згодою сусідів ( бажано письмовою).

Допустимі норми шуму в житлових приміщеннях в Україні залежать від часу доби:

рівень шуму в квартирі в нічний час, з 23 до 7 години, становить 45 дБа;

норми шуму в квартирі в денний час, з 7 до 23 годин, — 55 дБа;

допустимий шум в квартирі в нічний час становить 30 дБа, у денний час — 40 дБа.

Зазначені норми стосуються не тільки громадян, але і закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, при проведенні концертів, дискотек, масових свят і т.д.

На територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівень шуму не повинен перевищувати 70 дБа в денний час і 60 дБа — у нічний.

Перевищення рівнів шуму впродовж доби забороняється не лише в житлових будинках, а й на інших захищених об’єктах, у тому числі закладах освіти, культури, парках, скверах тощо.

Відповідальність за порушення норм про шум передбачена у вигляді попередження або у вигляді штрафів. Розмір штрафів від 85 до 255 грн – для громадян, від 255 до 510 грн – для підприємств (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У разі повторного вчинення правопорушення на громадян накладається штраф від 255 до 510 грн та на підприємців – від 850 до 2550 грн із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої.

Таблиця порівняння деяких шумів:

30 – тихо – шепіт, цокання настінного годинника;

35 – досить чутно негучну розмову;

40 – 45 – досить чутно – звичайна мова;

50 – чітко чути розмову, друкарська машинка;

65-70 – шумно – голосна розмова (1 м);

75 – шумно – крик, сміх (1 м);

80-85 – дуже шумно – крик, мотоцикл з глушником, шум пилососа (з великою потужністю двигуна — 2 кВт).

90 – дуже шумно – гучні крики, вантажний залізничний вагон (в 7 метрах);

95 – дуже шумно – вагон метро (в 7 метрах зовні або всередині вагона);

100 – вкрай шумно – оркестр, вагон метро (переривчасто), гуркіт грому, вереск працюючої бензопили.

В усіх випадках, у першу чергу, необхідно телефонувати на лінію 102. Поліція опитує заявника та інших сусідів й складає адміністративний протокол на особу, яка порушила рівень тиші, після чого адмінматеріал направляється на розгляд суду.