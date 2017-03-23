Полиция развивает новейшие направления работы для защиты

Определить, как передвигается вооруженная группа нападающих, каким путем пытаются объехать блокпосты злоумышленники, в каком состоянии находится населенный пункт после обстрела боевиков, проверить минное поле — гексакоптер за считанные минуты может добраться туда и увидеть то, что недоступно человеку. Как сегодня развивается это направление полиции Донецкой области, проверил генерал Аброськин.

В зоне проведения антитеррористической операции полицейские выполняют много функций, которые более характерны военным.

Среди специальной техники, которую полицейские региона используют во время службы, есть и гексакоптер. Сегодня правоохранители используют летальный аппарат на каждой отработке населенных пунктов. Он необходим при проведении полицейской разведки, фото- и аэросъемки для фиксирования противника или перемещения преступных групп. Аппарат способен зафиксировать объект на высоте до1000 метров и в радиусе до 7 км днем, а при дополнительном оборудовании — и ночью.

Сегодня заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин лично проверил, как работает такой полицейский «десант», и вместе со специалистами подразделения, отвечающие за это направление работы, обсудил дальнейшую «судьбу» гексакоптеров полиции Донетчины.

Так, генерал Аброськин отметил необходимость использования такой техники при спецоперациях, работе на блокпостах и ​​службе в населенных пунктах, которые страдают от обстрелов террористов, при проверке мест, куда трудно добраться.

- Такие аппараты необходимы и при работе на блокпостах, чтобы мы могли видеть, какими маршрутами злоумышленники пытаются избежать проверки, и соответственно отреагировать. Важно задействовать их и при отработке населенных пунктов, особенно на линии разграничения, на массовых мероприятиях, при анализе ситуации на дорогах, чтобы обеспечить безопасность наших граждан — отметил заместитель главы Нацполиции — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Например, именно гексакоптер помог правоохранителям после того, как в Новолуганском подорвался трактор. Благодаря аэроразведчику была проверена обстановка на месте взрыва, повреждения и наличие жертв.

Параллельно полицейские испытывают различные модификации летательных аппаратов, чтобы определить, какой лучше всех способен служить в зоне проведения антитеррористической операции и использоваться при боевых спецоперациях.