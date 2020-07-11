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Поліція розшукала зниклу 16-річну громадянку Німеччини

Опубликовано 14 Июл 2020

полицДівчинка разом з мамою приїхала у Маріуполь до родичів. Учора вона пішла до дідуся у сусіднє село Калинівка Волноваського району і зникла. Поліцейські всю ніч шукали дитину. На ранок виявилося, що вона заблукала і всю ніч гуляла Маріуполем. З дівчиною все добре, наразі вона із родиною.

13 липня до Волноваського відділу поліції звернулася мешканка Маріуполя, яка останнім часом мешкає у Німеччині, з проханням розшукати її 16-річну доньку. Дитина приблизно о 14.00 пішла до дачного кооперативу, що розташований неподалік, і не повернулася. Мобільного телефону при собі не мала.

На місце терміново прибули слідчо-оперативна група і кінолог зі службовим собакою. Орієнтування з прикметами зниклої отримали всі піші та автомобільні наряди, працівники блокпостів. Поліцейські перевіряли вокзали і автостанції.

Пошуки дитини не припинялися і вночі. На ранок дівчина повернулася додому. Виявилося, що дорогою до дідуся вона заблукала, купила солодощі і вирішила погуляти містом.

Правопорушень відносно неповнолітньої скоєно не було. З мандрівницею та її матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду.

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