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Поліція розшукує чоловіка, який переховується від слідства 9

Опубликовано 01 Апр 2019

1adsfvdsfПравоохоронці розшукують мешканця Приморського району, Молоданова Євгена Вікторовича 21.07.1959 року народження, який з березня 2014 року переховується від органів досудового розслідування.

Чоловікові оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 296 ч. 2, ст. 296 ч. 4, ст. 341 ч. 1 та ст. 294 ч.1 Кримінального Кодексу України.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.

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