Поліція розшукує дитину: Попову Ольгу Сергіївну

24.07.2020 року неповнолітня мешканка селища Мангуш, Мангушського району, Донецької області пішла з дому та не повернулася. На даний час її місцезнаходження не відоме.

Мангушським відділення поліції встановлюється місцезнаходження дитини: Попової Ольги Сергіївни, 07.11.2007 року народження.

Прикмети: зріст близько 160 см, очі карі, волосся темне коротко стрижене, худорлява.

Особливі прикмети: на обличчі біля ока шрам.

Була одягнута: в хустку блакитного кольору, шорти джинсові блакитного кольору, футболку блакитного кольору у горох, куртку синього кольору з капюшоном.

Якщо Вам відома інформація про місце перебування дитини, просимо Вас негайно повідомити її за телефонами: (06297) 2-44-94, 0674548824 або 0967444171.