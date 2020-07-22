Поліція розшукує дитину: Попову Ольгу Сергіївну
24.07.2020 року неповнолітня мешканка селища Мангуш, Мангушського району, Донецької області пішла з дому та не повернулася. На даний час її місцезнаходження не відоме.
Мангушським відділення поліції встановлюється місцезнаходження дитини: Попової Ольги Сергіївни, 07.11.2007 року народження.
Прикмети: зріст близько 160 см, очі карі, волосся темне коротко стрижене, худорлява.
Особливі прикмети: на обличчі біля ока шрам.
Була одягнута: в хустку блакитного кольору, шорти джинсові блакитного кольору, футболку блакитного кольору у горох, куртку синього кольору з капюшоном.
Якщо Вам відома інформація про місце перебування дитини, просимо Вас негайно повідомити її за телефонами: (06297) 2-44-94, 0674548824 або 0967444171.