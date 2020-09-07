Поліція розшукує Кустол Олену Олексіївну
Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження місцевої мешканки, яка 5 вересня пішла з дому та не повернулася.
Кустол Олена Олексіївна, 05.06.1988 року народження, проживає у Центральному районі міста, по бульвару Богдана Хмельницького.
Прикмети: зріст 165 см., худорлявої статури, довге, світле волосся.
Особливі прикмети: має татуювання.
Була одягнена: джинси, синя кофта, куртка чорного кольору.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої, просимо негайно повідомити про це за телефоном:
(096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.