Поліція розшукує Кустол Олену Олексіївну

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження місцевої мешканки, яка 5 вересня пішла з дому та не повернулася.

Кустол Олена Олексіївна, 05.06.1988 року народження, проживає у Центральному районі міста, по бульвару Богдана Хмельницького.

Прикмети: зріст 165 см., худорлявої статури, довге, світле волосся.

Особливі прикмети: має татуювання.

Була одягнена: джинси, синя кофта, куртка чорного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої, просимо негайно повідомити про це за телефоном:

(096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.