Поліція розшукує Вьюкіну Галину Володимирівну
Центральним відділом поліції міста Маріуполя розшукується мешканка смт. Розівка, Запорізької області, Вьюкіна Галина Володимирівна 1993 року народження. 28.07.2020 року жінка приїхала до Маріуполя та безвісно зникла.
Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 165-175 см., худорлявої статури, волосся темно-русого кольору, сірі очі.
Була одягнута: джинси синього кольору ( мають потертість), футболка темно-синього кольору з жовтими вставками, босоніжки чорного кольору із камінцями на передній частині.
Якщо Вам відома інформація про місце перебування жінки, просимо Вас повідомити її за телефонами: 097-991-44-15, 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.