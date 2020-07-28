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Поліція розшукує Вьюкіну Галину Володимирівну

Опубликовано 29 Июл 2020

photo_2020-07-28_18-30-11 (3)Центральним відділом поліції міста Маріуполя розшукується мешканка смт. Розівка, Запорізької області, Вьюкіна Галина Володимирівна 1993 року народження. 28.07.2020 року жінка приїхала до Маріуполя та безвісно зникла.

Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 165-175 см., худорлявої статури, волосся темно-русого кольору, сірі очі.

Була одягнута: джинси синього кольору ( мають потертість), футболка темно-синього кольору з жовтими вставками, босоніжки чорного кольору із камінцями на передній частині.

Якщо Вам відома інформація про місце перебування жінки, просимо Вас повідомити її за телефонами: 097-991-44-15, 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.

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